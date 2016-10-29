Прикарпатець під час “допиту” поліцейських втратив свідомість і залишився без зуба

Михайло Чипурда з Городенківщини звинувачує працівників місцевого відділення поліції у побитті. Попри те, що чоловік під час “допиту” втратив від побоїв свідомість і залишився без зуба, у поліції наполягають – “симулянт”.

Як розповів Михайло Чипурда, у понеділок, 24 жовтня, троє працівників поліції увірвалися на його подвір’я у селі Корнів Городенківського району. При тому, зазначає чоловік, це вже не перший візит правоохоронців, пише КУРС.

“Вони приходили приблизно місяць тому, вибили ногами ворота, вдарили мою бабусю і переказали їй, щоб я забув про кримінальну справу щодо вимагання хабара працівниками Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича”, – розповідає Михайло Чипурда.

Він стверджує, що у 2012 році посадовці університету вимагали у нього хабар у розмірі п’яти тисяч доларів за вступ до аспірантури.

“Заступник директора інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук університету Струк Ярослав Михайлович з Городенківського району, а саме з мого села Корнів, вимагав разом з директором інституту у мене 5 тисяч доларів за вступ в аспірантуру. Я їм дав 20 тисяч гривень, вони гроші забрали і сказали, що то замало. Я поскаржився в усі інстанції, які можна було, навіть у Київ писав, але справі руху не дали“, – розповів Чипурда.

За його словами, поліцейські 24 жовтня приблизно об 11.00 прийшли з вимогою забути про цю справу. Спершу поліцейських було троє, двоє з них у формі, приїхали на службовій машині. Відтак під’їхало ще семеро.

“Вони мене били в голову, в нирки, приставили пістолет до скроні, вибили зуби, я втрачав свідомість. Потім взяли мене в наручники, поставили руку на землю і придавили ногою, засунули ручку в руки і змушували щось підписати. Коли я не підписав, кинули ручку на землю і – ногою по руці. Палець онімів повністю“, – згадує чоловік катування поліцейських.

Потім, каже Михайло Чипурда, його забрали у відділення поліції і продовжили мучити. Коли чоловік втратив свідомість, поліцейські таки викликали швидку допомогу, яка його й забрала з відділення.

“Хворий поступив у приймальний покій центральної районної лікарні 24 жовтня о 15.00, його оглянули травматолог і невропатолог. Був поставлений діагноз: забій шийного та поперекового відділів хребта, забій м’яких тканин правого передпліччя. Був госпіталізований в неврологічне відділення, провели обстеження, зробили рентгенографію черепа, шийного і поперекового відділів хребта“, – зазначив Ярослав Біланюк, завідуючий неврологічного відділення Городенківської центральної районної лікарні.

Як розповідає потерпілий, коли лікарі заповняли історію хвороби, над ними стояли працівники поліції. 26 жовтня його з районної лікарні відправили на консультацію в обласну лікарню. Звідти – назад в Городенківську районну лікарню за місцем проживання. Але там його вже не прийняли…

“Оскільки це була черепно-мозкова травма, направили на консультацію до нейрохірурга. У результаті він до стаціонару не повернувся, тому був виписаний“, – пояснив Ярослав Біланюк.

Так, через те, що Михайло Чипурда фізично не встиг повернутися з обласного центру до 18.00, як наказали лікарі, мусить лікуватися вдома. При цьому він зазначає, що медики не вписали в історію хвороби, що в нього вибитий зуб та те, що великий палець на руці практично не працює.

Т.в.о. начальника Городенківського відділення поліції Володимир Романиця не заперечує, що його підлеглі застосували силу. Розповідає, що поліцейські начебто прийшли до Чипурди, тому що односельчанин написав на нього скаргу у поліцію.

“Чипурда його зустрів вечором, вдарив людину дошкою по голові, зламав йому ніс і втік додому. В подальшому потерпілий звернувся до нас із заявою, було порушене кримінальне провадження. Неодноразово слідчий відділ запрошував його у райвідділ для дачі показів. Слідчий відправляв йому декілька разів повістки. Він не приходив. У понеділок працівники виїхали додому здійснити обов’язковий привід до слідчого“, – виклав свою версію Володимир Романиця.

За його словами, Михайло Чипурда чинив опір, а слідчо-оперативна група приїхала, бо бабуся взяла сокиру. Крім того, т. в. о. начальника Городенківського відділення поліції стверджує, що і його підлеглі постраждали, мовляв, затриманий спричинив їм тілесні ушкодження:

“Ну, не бозна-які, – визнає Романиця. – Одному покусав руки, одному на нозі спричинив ушкодження. Баба вдарила по голові палицею ще одного”.

За такий опір городенківські поліцейські відкрили проти Чепурди ще одне кримінальне провадження за ч. 2, ст. 342 ККУ (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків).

Має свою версію Володимир Романиця і щодо допиту Михайла Чипурди, під час якого той втратив свідомість:

“Під час проведення слідчих дій його було допитано, він відмовився від підписання протоколу допиту. Слідчий сказав: я вас запрошую на наступний день. Відповідно хотів йому вручити повістку. Чипурда категорично відмовився брати повістку, закрив руками вуха, почав симулювати, що йому погано, впав на землю, і, відповідно, була викликана карета швидкої допомоги“, – каже Романиця.

Потерпілий від поліцейських кулаків зателефонував на урядову “гарячу лінію”, звернувся у прокуратуру. Наразі справою зацікавилася поліцейський омбудсмен Івано-Франківщини Лілія Зеленко.

“Пан Михайло написав заяву на ім’я начальника Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Євгена Дзюби. Ця заява з моєю доповідною зараз буде направлена в Київ і вже буде чекати результатів від керівництва про ініціювання службового розслідування“, – повідомила КУРСу Лілія Зеленко.