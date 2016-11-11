Прикарпатець обікрав на Львівщині три церкви

До Стрийського відділу поліції 20 серпня зателефонував настоятель Катедрального храму Успіння Пресвятої Богородиці, котрий повідомив, що вночі невідома особа розбила вікно, проникла до храму, звідки викрала пожертви зі скарбничок.

“Ми викрили зловмисника, котрий причетний не лише до крадіжки з Храму Успіня Пресвятої Богородиці у Стрию, але й до двох крадіжок з церков, що розташовані у селах району. Ним виявився 26-річний мешканець Івано-Франківської області”, – розповів очільник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

У кримінальних провадженнях, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.