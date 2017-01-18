Прикарпатець майже відмовився від газу і живе та заробляє на сонячній енергії. ВІДЕО

Прикарпатець майже відмовився від газу і живе та заробляє на сонячній енергії....

У Калуші кмітливі господарі встановлюють сонячні батареї та колектори на дахах приватних помешкань. Один із будинків, обладнаний сонячними батареями, розташований на вулиці Долинська.

Калушанин Іван Вінтонів встановив сонячний колектор два роки тому. Технологія надзвичайно ефективна влітку, а зимою її доводиться посилювати твердопаливним котлом власного виробництва, пишуть Вікна.

— Я встановив сонячний колектор, щоб гріти воду, бо багато енергії забирає підігрів води, щоб покупатися, помити посуд. Поставив колектор на сонячних елементах китайського виробництва на 30 трубок. Він мене забезпечує гарячою водою ціле літо для всіх побутових потреб. Від газу я вже майже відмовився, користуюся тільки газовою плитою. А, взагалі, ми користуємося дровами і сонячною енергією. Сонячний колектор був би не ефективний, якби він не працював у парі із твердопаливним котлом. Я собі сам зробив твердопаливний котел, «зав’язав» його на бойлер. Влітку він нагріває воду, надлишки води накопичуються у бойлері і гаряча вода є цілодобово. А твердопаливний котел я використовую, коли нема сонця, – каже калушанин Іван Вінтонів.

Впровадження альтернативних джерел енергії, як ніколи, на часі, проте особливою популярністю не користується. Адже технологія — дорога: щоб встановити сонячні батареї, потрібно витратити 12-15 тис. доларів. Однак, це ті інвестиції, які у подальшому приносять тільки прибуток, впевнений Іван Вінтонів. Чоловік встановив батареї за програмою зеленого тарифу та продає вироблену електроенергію у загальну мережу.

— Ми споживаємо енергію із мережі, коли сонця нема. А коли сонце появляється, ми віддаємо у мережу. Через лічильник це йде. Крім того, що ми не платимо за світло, ми ще отримуємо прибуток, — каже Іван Вінтонів.

Зелений тариф — це спеціальний тариф, за яким держава закуповує у приватних осіб електроенергію, згенеровану сонячними та вітровими електростанціями. У Калуші нараховується півтори десятка домогосподарств, які обладнані сонячними батареями. Особливої популярності альтернативні технології набули впродовж двох минулих років.