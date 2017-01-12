Приголомшливий результат Влада Курочки на “Танцюють всі”: “Я зміг прославити рідну Коломию”

Віднайти свій талант і отримувати задоволення від того, чим займаєшся, – це, безумовно, успіх. Чим власне і займається 17-річний коломиянин Влад Курочка.

Хлопець виборов почесне друге місце у проекті “Танцюють всі” і цим самим довів, що головне у житті – це вірити у Бога і слухати своє серце.

“У всіх життєвих ситуаціях, і на проекті зокрема, мені допомагала віра у Бога. Всю свою енергію я віддаю танцям”, – каже Влад.

На Різдвяні свята він повернувся до рідної домівки та вірної команди “Advanced Crew”. Каже, що домашня обстановка дуже позитивно впливає на нього, тут водночас і відпочиває, і надихається.

Щодо приголомшливого результату на проекті “Танцюють всі”, хлопець й гадки не мав, що пройде так далеко, до прямих ефірів, а згодом і до суперфіналу, де танцювали кращі з кращих.

“Чесно, я не думав, що зможу дійти до суперфіналу, це мене дуже тішить, бо зміг прославити і рідну Коломию. Організація шоу на дуже високому рівні, емоції зашкалювали, велика сцена, масштаб, прямий ефір… Кожен хотів навчитися якомога більше, я хотів стати універсальним танцівником, вдосконалювався щодня, багато працював, і друге місце – це велика перемога для мене. Тепер маю на меті відвідувати майстер-класи і розвиватися у хореографії”, – ділиться враженнями Курочка.

Наразі Влад тренується двічі на день зі своєю незмінною коломийською командою під керівництвом тренера Василя Рожка.

Щодо популярності, то хлопець каже, що за нею не гнався, але після шоу, звісно, став знаменитим.

У рідному місті всі впізнають і фотографуються на згадку.

“Я до такого не звик, але радий, що люди мене підтримують, тому охоче спілкуюся з краянами. Також дуже вдячний за підтримку батькам та рідним, це мені додає сили”, – посміхаючись, каже хлопець.

А ще Влад мріє подорожувати світом і танцювати у різних стилях.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК