Причиною “потопу” у школі на Прикарпатті стала труба на горищі

У приміщенні школи №4 у Калуші прорвало трубу опалення. Наразі небезпеки ніякої немає, а до початку другого навчального семестру у приміщенні закладу планують висушити стіни і подбати про вчасне відновлення навчального процесу.

Про це у коментарі ”Вікнам” повідомила начальник Управління освіти Калуської міської ради Ірина Люклян.

— Ситуація не настільки складна, як виглядає ззовні. Там 8 січня прорвало трубу на горищі. Цього ж дня фахівці наклали хомут і ліквідували проблему, — зазначила вона. — Вода справді текла фасадом і затікала всередину. Але класи навчальні не затопило, лише — коридор на третьому поверсі.

За словами Ірини Люклян, теплопостачання у школі вже відновлено, а у коридорі поклали додаткові обігрівачі, щоб швидше просушити приміщення. Водночас, труби на горищі заміни не потребують, бо є новими.

Нагадаємо, учора над вікнами школи №4 звисали велетенські бурульки. При цьому, сліди від потьоків води було помітно у кількох місцях.