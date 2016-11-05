Президент звільнив з військової служби батьків дітей з інвалідністю

Документ було підписано у п’ятницю, 4 листопада.

Президент України Петро Порошенко звільнив батьків дітей з інвалідністю від військової служби. Відповідний закон №1448 “Про військовий обов’язок і військову службу” було підписано президентом у п’ятницю, 4 листопада, передає Еспресо.ТV.

Відтепер від служби в армії звільняються матері (батьки) – військовослужбовці, які утримують повнолітню дитину, віком до 23 років, “якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи”.

Також служити в армії не зобов’язані ті військовослужбовці, які не висловили бажання продовжувати військову службу, у разі утримування дитини з інвалідністю підгрупи А віком до 18 років. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, що в Україні буде створено офіс Уповноваженого президента з надання допомоги в реабілітації українським військовим, що отримали поранення у зоні АТО.

Таку ініціативу Президенту Петру Порошенку запропонували військові, які повернулися із щорічного марафону морських піхотинців США у Вашингтоні.