Президент висловив співчуття Нищуку

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття міністру культури Євгену Нищуку у зв’язку зі смертю його дружини Оксани Батько-Нищук.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Зателефонував моєму Другові Євгену Нищуку та висловив свої щирі співчуття у зв’язку зі смертю дружини, заслуженої артистки України Батько-Нищук Оксани Василівни. Усім серцем поділяю горе сім’ї і разом схиляю голову в глибокій скорботі”, – написав Порошенко.

Він підкреслив, що пішла з життя прекрасна людина, турботлива дружина та мати, талановита актриса. “Залишились незіграними бажані ролі”, – резюмував Глава держави.