Президент відзначив шістьох працівників культури Прикарпаття, серед яких – Мирослава Воротняк з Коломиї

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва Петро Порошенко відзначив шістьох діячів культури Прикарпаття.

Про це йдеться в Указі №495/2016 від 9 листопада, повідомляє Дзеркало Коломиї.

Зокрема, за значний особистий внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність Глава держави присвоїв почесне звання “Заслужений діяч мистецтв України” коломиянці Мирославі Воротняк – балетмейстерові Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озаркевича.

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Відповідно до Указу, заслуженою артисткою стала також відома прикарпатська співачка і керівник народного сімейного ансамблю “Вишиванка” Світлана Весна з Богородчанщини.