Президент України нагородив чотирьох прикарпатців

Президент України Петро Порошенко підписав Указ “Про відзначення державними нагородами України з нагоди 25-ї річниці підтвердження всеукраїнським референдумом Акта проголошення незалежності України 1 грудня 1991 року”.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю відзначено і чотирьох прикарпатців, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ІФОДА.

Зокрема, орденом “За заслуги” І ступеня нагороджено генерального директора державного підприємства “Виробниче об’єднання “Карпати” Втерковського Дмитра Дмитровича.

Почесне звання “Заслужений працівник охорони здоров’я України» присвоєно директорові державної установи “Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України” Савчуку Руслану Миколайовичу.

Електрозварник дільниці Долинського газопереробного заводу акціонерного товариства “Укрнафта” Джус Василь Михайлович удостоєний звання “Заслужений працівник промисловості України”.

Викладачеві-методисту Івано-Франківського коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України Антонець Василині Михайлівні присвоєно звання “Заслужений працівник фізичної культури і спорту України”.