Президент нагородив прикарпатця Івана Хемича медаллю “Захиснику Вітчизни”

Президент Петро Порошенко підписав Указ №476/2016 про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі. Серед нагороджених і військовослужбовець з Прикарпаття.
Президент Петро Порошенко підписав Указ про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі. Серед нагороджених 26 захисників відзначені посмертно, 83 військовослужбовці отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.
Військовослужбовці, нагороджені Главою держави, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на маріупольському напрямку.
Посмертно відзначено п’ять захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ще 21 загиблий військовий – орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
83 поранені бійці отримали медалі “Захиснику Вітчизни”.
Відповідно до Указу “Про відзначення державними нагородами України” за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі медаллю “Захиснику Вітчизни” нагороджено учасника АТО – молодшого сержанта Івана Хемича.
Іван Хемич мешкає у селі Комарів Галицького району Івано-Франківської області.