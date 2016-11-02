Президент нагородив прикарпатця Івана Хемича медаллю “Захиснику Вітчизни”

Президент Петро Порошенко підписав Указ №476/2016 про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі. Серед нагороджених і військовослужбовець з Прикарпаття.

Президент Петро Порошенко підписав Указ про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі. Серед нагороджених 26 захисників відзначені посмертно, 83 військовослужбовці отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.