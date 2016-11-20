Президент нагородив посмертно орденом “За мужність” військового АТО з Франківщини Олега Лисевича

Президент Петро Порошенко підписав Указ про відзначення державними нагородами України військових ЗСУ.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку нагороджено 16 військових Збройних Сил України.

13 з них отримали нагороди посмертно.

Серед них – старший солдат з Рожнятівського району Олег Лисевич, який загинув 6 липня цього року.

Згідно Указу №511/2016 від 19 листопада, старший солдат Лисевич Олег Степанович нагороджений орденом “За мужність” IІІ ступеня (посмертно).

Читайте також: У Коломиї відбувся вечір-спомин за загиблими Героями АТО та Небесною сотнею. ФОТОРЕПОРТАЖ

Довідка. 31-річний Лисевич Олег Степанович (10.06.1985 – 06.07.2016) – старший солдат 81-ї бригади 122 батальйону загинув 6 липня 2016 року в результаті мінометного обстрілу позицій бригади в промзоні міста Авдіївка (Донецька область). Поховали Олега Лисевича в рідному селі Сваричів Рожнятівського району.

Читайте також: У Великому Ключеві встановили меморіальну таблицю загиблому на Сході односельцеві Дмитрові Кабалюку. ВІДЕО