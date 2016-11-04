Правоохоронці затримали двох п’яних прикарпатців, які в білий день лежали на траві й нецензурно лаялися. ФОТО.

Правоохоронці затримали двох п’яних прикарпатців, які в білий день лежали на траві...

Франківська патрульна поліція склала адмінпротоколи на нетверезих хлопців, які серед білого дня лежали на траві й нецензурно лаялися.

Вчора приблизно о 15 годині на 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Бандери, що в Івано-Франківську, двоє осіб чоловічої статі перебувають у стані алкогольного сп’яніння, агресивно поводяться, лежать на траві поблизу коледжу, нецензурно висловлюються і на зауваження перехожих не реагують, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

Прибувши на виклик, поліціянти побачили двох хлопців, які ледве говорили. Стати на ноги вони також не могли.

На підставі статті 34 ЗУ “Про Національну поліцію” патрульні провели поверхневу перевірку хлопців — заборонених предметів біля себе вони не мали, але мали документи. Хлопці виявилися 1994 та 1995 років народження, мешканцями Івано-Франківська.