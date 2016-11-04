Правоохоронці затримали двох п’яних прикарпатців, які в білий день лежали на траві...

Правоохоронці затримали двох п’яних прикарпатців, які в білий день лежали на траві й нецензурно лаялися. ФОТО.

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Франківська патрульна поліція склала адмінпротоколи на нетверезих хлопців, які серед білого дня лежали на траві й нецензурно лаялися.

Вчора приблизно о 15 годині на 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Бандери, що в Івано-Франківську, двоє осіб чоловічої статі перебувають у стані алкогольного сп’яніння, агресивно поводяться, лежать на траві поблизу коледжу, нецензурно висловлюються і на зауваження перехожих не реагують, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на патрульну поліцію Івано-Франківська.

Don Yapon

politsiya

Прибувши на виклик, поліціянти побачили двох хлопців, які ледве говорили. Стати на ноги вони також не могли.

На підставі статті 34 ЗУ “Про Національну поліцію” патрульні провели поверхневу перевірку хлопців — заборонених предметів біля себе вони не мали, але мали документи. Хлопці виявилися 1994 та 1995 років народження, мешканцями Івано-Франківська.

Зібравши пояснення у заявниці та свідків, патрульні затримали хлопців і у міському відділі поліції склали на них адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство).

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