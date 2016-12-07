Позачергова сесія Коломийської міськради, яку терміново скликали: про зміну регламенту та закордонні відрядження за гроші

Вчора на позачерговій сесії Коломийської міськради, яку терміново скликали за день, депутати розглянули майже двадцять загальних питань і ще стільки ж земельних.

На початку засідання міський голова Ігор Слюзар привітав усіх з 25-річчям Збройних сил України, додавши, що військовослужбовців привітає особисто.

На сесії депутати розглядали питання змін до бюджету, прийняли програму розвитку інвестиційної діяльності та встановили суму витрат на харчування учасників спортивних змагань, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Але найбільше обговорень і суперечок викликало питання щодо зміни регламенту міської ради.

Відповідно до законодавства, кожне питання, яке виноситься на сесію, повинно пройти депутатську профільну комісію. На позачергову сесію винесли питання про зміни до бюджету без попереднього погодження комісії.

Двічі члени бюджетної комісії не збиралися на засідання – відповідно, ряд питань не були розглянуті. Зараз влада вирішила змінити регламент таким чином, що комісія може не збиратися взагалі. Бо питання може вирішити погоджувальна рада, куди входить провладна більшість.

Зміни регламенту, прийняті на цій сесії, дозволили виносити питання на сесію без розгляду профільної комісії. Відтепер, якщо комісія не збиралася більше, ніж двічі поспіль, питання виноситься на розгляд погоджувальної ради. Туди входять міський голова, секретар міськради та голови фракцій.

Депутат Коломийської міськради Ігор Ільчишин висловив своє обурення таким рішенням. Наголошує, що зараз все робиться для того, щоб всі питання були підконтрольні провладній більшості, які голосують за домовленостями. А ще, додає він, депутати дізнаються про засідання сесії за день до його проведення, а також із запізненням отримують матеріали для ознайомлення.

“Зараз іде закулісна гра, – вважає Ігор Ільчишин. – За день до сесії, в понеділок, на мою електронну пошту надходить повідомлення такого змісту: “Скликається позачергова сесія, матеріали будуть надані згодом”. В другій половині дня нам скидають ці матеріали… Тобто депутатам дали всього декілька годин для ознайомлення з питаннями, які виносять на голосування. За такий короткий час депутати не встигають ознайомитися з матеріалами. То як мають знати, за що голосують? А частина депутатів взагалі отримала матеріали за кілька хвилин до сесії. Тож голосування відбувається наосліп…

Якраз такими схемами, як ця зміна регламенту, й просуваються домовлені питання. Зараз є сформована більшість, підконтрольна керівництву міськради, яка голосує за необхідні для влади питання”.

Ігор Ільчишин після свого виступу на знак протесту покинув сесійну залу, відмовившись голосувати за питання, з якими не зміг вчасно ознайомитись.

Міський голова Ігор Слюзар має своє пояснення, чому терміново скликали позачергову сесію: “Ми чекали, коли казначейство й фінансове управління міськради зможе надати нам в найкоротший термін результати роботи за 11 місяців. Для нас зараз кожен день має вагу. Бо, прийнявши зміни до бюджету, які сьогодні розглядатимемо на сесії, ми маємо змогу профінансувати необхідні роботи на 8 млн. грн. Всі ці роботи виконані, а люди досі без зарплати… Це шалені борги, бо є такі роботи, які були виконані ще навесні, але досі не проплачені”.

Після того, як депутати проголосували за зміну регламенту, погоджувальна рада пішла радитися на 10 хвилин. Після її погодження депутати проголосували за зміни до бюджету.

А зараз міський бюджет Коломиї має перевиконання за 11 місяців – це 9 мільйонів 820 тисяч гривень. Власне, за рахунок цього й відбулося уточнення бюджету на цій сесії, пояснює начальниця фінансового управління міськради Ганна Бакай.

“З початку року до бюджету, який ми затверджували, надійшло майже 46 мільйонів гривень доходу”, – зазначила вона.

Опісля депутати розглядали Програму розвитку інвестиційної політики Коломиї на 2016-2020 роки.

За останні 20 років з міського бюджету ні копійки не витрачали на закордонні поїздки працівників міської ради. Всі заходи з налагодження нових зв’язків з інвесторами та партнерами проводилися за ґрантові кошти, також на поїздки матеріально допомагали приватні підприємці.

Відтепер працівники міської ради їздитимуть у закордонні відрядження за рахунок бюджетних коштів. За це проголосували депутати, прийнявши Програму розвитку інвестиційної політики Коломиї на 2016-2020 роки.

До кінця цього року у бюджеті заплановано 50 тисяч гривень на такі поїздки, а наступного – 200 тисяч гривень.

Перший заступник міського голови Сергій Коцюр на сесії акцентував увагу на тому, що залучити ґрантові кошти – це важка й клопітка робота працівників міськради.

“Вчора (в понеділок, – Авт.) я спілкувався з одним із голів фракцій і отримав зауваження, чому Долина, а не Коломия, отримала цього року ґрантових коштів майже 1 мільйон євро, – розповідає Сергій Коцюр. – Так, Коломия цьогоріч отримала менше – десь 5 млн. 300 тис. грн. ґрантових коштів. Але на це є причини. По-перше, Долина отримала ґрантові кошти на декілька років, і над проектом працювала роками. Щоб такий проект затягнути у місто, треба довго працювати. Це не тільки поїхати за кордон, попити там чаю і вручити сувенір, а це привезти звідти валізу коштів. Це ідея, це підготовка документів… Коли європейці дають ґрантові кошти таким містам, як Коломия? Тільки тоді, коли ми робимо проекти відповідно до їхніх європейських стандартів. А це складна робота”.

На позачерговій сесії дискусію викликало питання про затвердження грошової норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних змагань. Попередньо депутатам було запропоновано проголосували за встановлення добової норми на харчування на одного учасника – 200 гривень, незважаючи, в якому місті чи області проводять змагання.

Але, як зазначив голова бюджетної комісії Роман Крутко, такі витрати ослаблять й без того складний бюджет 2017 року. Тому разом з депутатом Любомиром Бордуном запропонували зекономити кошти, внісши зміни до вартості в залежності де саме відбуваються змагання. Тобто, якщо їх проводять у Коломиї, то добова норма на харчування одного учасника становитиме до 120 гривень, в межах області – до 150 гривень, за межами області – до 200 гривень. Депутати таку пропозицію підтримали.

На сесії проголосували за положення про відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Коломийської міськради.

Ігор Слюзар розповів про зустріч у Державній архітектурно-будівельній інспекції України, яку організував народний депутат Андрій Іванчук. Там мер обговорював питання про кваліфікаційні вимоги до керівників підрозділів ДАБК.

Також відтепер у місті буде муніципальний вокально-інструментальний ансамбль Палацу культури “Народний дім”, який фінансуватиметься за кошти міського бюджету. За створення нового ансамблю “Коломияни” проголосувала більшість депутатів.

Вікторія МАРТИНЮК

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