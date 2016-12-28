Потяг зі Львова до Перемишля їде дві години і коштує шість євро

Днями між Києвом та Перемишлем почав курсувати швидкісний поїзд Інтерсіті+.

Потяг робить зупинки на станціях Святошин, Коростень, Підзамче, Львів. Загальна тривалість подорожі від Києва до Перемишля 7 год. 40 хв., зворотній шлях коротший – 7 год. 7 хв. Відтак до Перемишля він прибуває о 13:25 (за місцевим часом), до Києва повертається о 22:33. Зі Львова потяг вирушає о 12:17 і прибуває в Перемишль о 13:10 (за місцевим часом), на зворотньому шляху вирушає о 14:26 (за місцевим часом) і на цю станцію у Львові прибуває о 17:17.

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Вартість квитка залежить від класу вагона і наразі складає від 406 гривень (14 євро) з Києва та від 172 гривень (6 євро). Ціна може змінюватися залежно від коливань валютного курсу. Митний та паспортний контролі здійснюються під час руху потягу. Контроль розпочинається відразу після Львова. Українські прикордонники перевіряють документи та речі, після перевірки службовці виходять на станції у Мостиськах. Під час наступної технічної зупинки у Медиці починається контроль з боку польських прикордонників, які перевіряють паспорти, речі та на місці беруть відбитки пальців.