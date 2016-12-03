Потрійна ДТП на Коломийщині: у маршрутку в’їхав “Мерседес” і “дев’ятка”

Вчора, 2 грудня, близько 16.50 між населеними пунктами Раківчик та Лісна Слобідка, що на Коломийщині, неподалік кафе “Клен” сталася ДТП.

Встановлено, що водій автомобіля марки “Mercedes-Benz”, який рухався в напрямку Коломиї на засніженому дорожньому покритті не обрав безпечної швидкості, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з маршрутним автобусом марки “Богдан”, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Коломийський відділ поліції.



В результаті зіткнення водій та пасажир автомобіля “Mercedes-Benz” отримали травми у вигляді струсу головного мозку.

Через деякий час в автобус “Богдан” в’їхав автомобіль “ВАЗ 2109”, внаслідок чого пасажир “дев’ятки” отримав тілесні ушкодження.

Проводиться перевірка.