Потрібна допомога Василю Чабану, якому потяг відрізав ногу на Коломийщині. ФОТО

Василь Чабан, якому 24 жовтня потяг відрізав ногу, зараз у реанімації.

Інцидент трапився вранці на станції Годи-Турка: пасажири занесли потерпілого у тамбур, а швидку викликали лише на кінцевій станції у Коломиї, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

Хлопець втратив багато крові, однак вижив. Зараз йому потрібні гроші на лікування.

“Дуже хороша і добра дитина. Вчився на кухаря, мріяв вступити в інститут у Коломиї, – говорить Констянтин Нурєєв, власник закладу громадського харчування, де раніше працював потерпілий. – Вдома у Коршеві у нього матір, яка не працює, і троє молодших братів і сестер, він один їх забезпечував. Працював, мав підвищену стипендію за відмінне навчання”.

Василь дуже любив грати на гітарі та займатись спортом. Аби швидше одужати, йому потрібно чимало коштів на лікування. Тому звертаємось по допомогу до небайдужих.

Реквізити для допомоги надала дівчина потерпілого Мар’яна Кузів:

Рахунок у Приватбанку 4149 4378 5665 7737

Чабан Василь Васильович