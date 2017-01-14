У Коломиї працює “Фабрика бородатих друзів”, де зі шкіри виготовляють портмоне, альбоми та браслети

Bearded Friends Factory. Так англійською пишеться цей коломийський бренд, а українською – “Фабрика бородатих друзів”.

А по суті – це творчо-реміснича майстерня, у якій троє молодих бороданів шиють зі шкіри різні вжиткові аксесуари: гаманці та більші портмоне, браслети на руку, обкладинки для блокнотів, пам’ятних альбомів тощо (асортимент розширюється з урахуванням замовлень та фантазії самих майстрів).

Нема сумніву, що такий альбом з сімейними фотокартками чи для щоденникових записів стане для родини пам’ятною річчю й передаватиметься нащадкам. Щось подібне виготовляли ще за Австро-Угорщини, коли кожна найбуденніша річ робилася надійно, любовно й без поспіху.

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Цікаво, що ідея зайнятися виробами зі шкіри прийшла до хлопців одночасно й несподівано. Цікаво й те, що один має диплом інженера, другий – диплом стоматолога, третій – диплом психолога.

Знайомтеся: Ігор Чоборяк, Микола Балабан, Богдан Дорундяк. Узагалі-то Богдан каже, що ідея опанувати шкіру найперше замаячіла у Миколиній голові.

Розмовляємо з Богданом – найбородатішим з бородатих друзів. (Окрема сторінка його життя – робота за контрактом у Китаї).

“При великому бажанні усьому можна навчитися, якщо є голова на плечах і руки правильно ростуть, – запевняє Богдан. – Про шкіру ми зібрали геть усю інформацію, яку лише можна було відшукати і в інтернеті, і поза інтернетом. Першим ділом з’ясували, що саме будемо зі шкіри виготовляти, аби воно приносило задоволення нам і тим, для кого шитимемо речі.

Другим ділом визначилися, що виготовлятимемо не ширвжиток, на якому можна швидко заробити, а речі мистецької вартості і в невеликій кількості. Звідси виплив чіткий принцип: жодного комерційного проекту.

Довго шукали шкіру, їздили по різних заводах. Установка була лише на найкращу якість. А щоб ви знали, найякісніший матеріал ніхто не квапиться тобі продати, і тут навіть у грошах не розходиться. Та ми таки знайшли підхід до одного виробника шкіри і він погодився її малими партіями нам продавати. Це шкіра 1-го гатунку, вироби з неї ідуть виключно на експорт”.

І створили бородані перший свій виріб – гаманець.

На порізку шкіри, склеювання й шиття витратили чотири години. Швидше не виходило, адже усе робиться вручну, ніякої тобі механіки.

Кожен окремо спробував його поносити в кишені. Зшили ще декілька й подарували родичам. Потім зібралися на “консиліум”, на якому врахували всі недоліки й сильні сторони виробу, зручності й незручності носіння та користування. Плюс – естетика.

“Китайці гарують, як прокляті, у три зміни, – ділиться враженнями від роботи у Піднебесній Богдан. – Але там ніхто не вимагає якості й краси, самий ерзац, тобто підміна справжності. Зате заохочуються масовість і темп.

Нам, українцям, такий шлях не підходить, інакше постійно перебуватимемо на задвірках світової економіки й культури. Від своєї ж роботи ми, скажу сленгом, ловимо кайф. Нікуди не квапимося, клієнтів не шукаємо, вони самі нас знаходять. Шиття займає багато часу, нитка груба, гаманець не розірвеш руками. Попробуйте самі. (Пробую. – Авт.). Сильніше!.. Ось бачите”.

“Фабрика бородатих друзів” планує дещо розширити своє виробництво, навчати й залучати до роботи майстрів. Можливо, візьмуться за пошиття сумок. Однак, при будь-яких, навіть найсприятливіших, обставинах конвеєрне виробництво тут не передбачене. Хлопці дотримуються правила: мало, зате якісно й красиво.

“Не знаю, як піде далі. Наразі робота зі шкірою – наше хобі”, – робить висновок Богдан.

Сторінка Bearded Friends Factory у Фейсбуці: https://www.facebook.com/BeardedFriendsFactory

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