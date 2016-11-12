Порошенко закликав “Ощадбанк” скасувати комісію за комунальні послуги

Президент України Петро Порошенко закликав керівництво “Ощадбанку” скасувати рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

Президент надіслав листа Голові правління публічного акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” Андрієві Пишному, в якому звернувся до керівництва банку невідкладно переглянути ухвалене рішення щодо стягнення комісійної винагороди за оплату комунальних послуг.

Порошенко також наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання щодо скасування зазначеного рішення.

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