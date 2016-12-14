Порошенко проінспектує відремонтовану дорогу на Прикарпатті

На Івано-Франківщину сьогодні прибуває Президент Петро Порошенко.

Хоча у розкладі дня Президента на його офіційному сайті цей вояж не зазначений, у Івано-Франківську готуються зустрічати Петра Порошенка.

Як повідомили в прес-службі ОДА, глава держави на Прикарпатті – проїздом. Серед іншого їде подивитися, як зроблений ремонт автотраси національного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ-Чернівці на ділянці поблизу села Марківці, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Нагадаємо, Марківці поблизу Івано-Франківська стало першим селом, де завершено ремонт траси Н-10. Тут було зроблено регенерацію основи дорожнього полотна, дощову каналізацію, змонтовано бордюрний камінь, укладено два шари асфальтобетону, нанесено дорожню розмітку.

“Президент проїжджає дорогами Прикарпаття. Буде зупинятися. Ми покажемо йому, як виконаний ремонт. І будемо просити, щоби сприяв у подальших ремонтах доріг Івано-Франківщини”, – зазначив голова Служби автомобільних доріг Прикарпаття Василь Буджак.