Порошенко посмертно нагородив орденом бійця з Франківщини

Президент України Петро Порошенко своїм Указом №421/2016 від 29 вересня відзначив державними нагородами 55 військовослужбовців Збройних Сил України, які проявили особисту мужність і високий професіоналізм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення АТО.

21 військовослужбовця відзначено нагородами посмертно. Серед них – боєць з Прикарпаття Михайло Михайлович Креховецький, пишуть Паралелі.

Згідно з Указом, військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади Михайло Креховецький нагороджений орденом «За мужність» IІІ ступеня (посмертно).

Довідка:

Креховецький Михайло Михайлович (24.12.1971 – 23.04.2016) – військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади загинув від осколкового поранення під час мінометного обстрілу в районі міста Авдіївка (Донецька область). Поховали бійця у рідному селі Солуків Долинського району.

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