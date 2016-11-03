Порошенко не знав, що Івано-Франківщина – частина Галичини

Президент Петро Порошенко закликав іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну і, зокрема, у Львівщину та з’ясував, що Івано-Франківщина – теж частина Галичини.

Про це Порошенко заявив сьогодні, виступаючи на Міжнародному економічному форумі у Львові.

“Я впевнений, що Галичина, Львів є одним із найкращих місць з точки зору інфраструктурних позицій, географічного розташування, ставлення до праці, активності і ефективності районних адміністрацій, Львівської обласної держадміністрації, я впевнений, що це треба робити”, – сказав керівник держави.

Деяке здивування присутніх у залі викликало те, що Президент не знав, що Івано-Франківська область – теж Галичина, пише ZIK

“Зі мною присутній міністр енергетики Ігор Насалик. Він, на жаль, не галичанин. Я просто думав, що він із Івано-Франківщини… Чи може – Івано-Франківщина – це теж Галичина?!”, – зазначив Президент.

Після вигуків із залу, що це теж частина Галичини, Президент додав: “Ну, слава Богу”.

У четвер Петро Порошенко прибув з офіційним візитом на Львівщину. Президент завітав на Міжнародний економічний форум у Львові.