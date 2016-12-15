Порошенко на Прикарпатті: у 2017 році на ремонт доріг виділять на 15-20 млрд гривень більше. ФОТО+ВІДЕО

Спільно з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Олегом Гончаруком, міністром інфраструктури України Володимиром Омеляном та головою Тернопільської ОДА Степаном Барною глава держави побував у селі Марківці Тисменицького району на ділянці дороги Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига, де ознайомився із результатами проведення ремонтних робіт, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

“Сьогодні вже завершилися ремонтні роботи на даному відрізку дороги, окрім того, маємо добре сполучення із Львівською областю, – повідомив Олег Гончарук. – Це, своєю чергою, стимулювало приріст надходжень до місцевих бюджетів, а також реанімувало дорожнє господарство області: розпочали роботу п’ять нових заводів із виробництва асфальту та два підприємства із виготовлення емульсії. Тож у подальшому плануємо відремонтувати дороги до Тернопільської та Закарпатської областей”.

Натомість, Президент України підкреслив, що у 2016 році вдалося відремонтувати вдесятеро більше кілометрів доріг, ніж минулого року. Петро Порошенко привітав ініціативу щодо забезпечення контролю і якості виконання робіт та зауважив, що між областями проводитимуться своєрідні змагання з ефективності використання коштів на дорожнє будівництво.

Петро Порошенко наголосив на важливості залучення українських виробників, підрядників та працівників до робіт із реконструкції та будівництва доріг.

“Пріоритетом у 2017 році буде зростання фінансування ремонтних робіт на 15-20 млрд. гривень, – наголосив Президент України. – Будівництво доріг проводитиметься також і у східних областях держави. Окрім того, до контролю за якістю виконання робіт на автомагістралях держави та використання коштів залучатимуться громадські організації”.