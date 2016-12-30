Понад півтори тисячі вживаних авто пригнали прикарпатці з 1 серпня

Обсяги ввезення легкових автомобілів після 1 серпня 2016 року суттєво виросли.

Це пов’язане з набранням чинності Закону України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, повідомив під час прес-конференції в.о. начальника Івано-Франківської митниці Левко Прокіпчук, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Так, у цей період прикарпатці ввезли 1 650 таких авто, або понад 70 відс. оформлених з початку року.

Цього року також зріс на 24 % товарообіг з країнами ЄС і становить 590 млн. дол. США. Зокрема, експорт в країни Європейського Союзу зріс на 13 відс., імпорт з країн ЄС – на 37 відс.

Водночас, загальний товарообіг з Росією зменшився на 33%.