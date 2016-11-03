Понад півмільйона українських вчителів безкоштовно вивчатимуть англійську онлайн

Про це Міністерстерство освіти і науки України повідомило на своєму сайті, передає “Дзеркало Коломиї“.

Онлайн-платформа створена спеціально для державних службовців. Навчальна програма розроблена для початкових рівнів А1 і А2.

Технологія вивчення англійської розроблена Віталієм Зубковим з “Академії Навичок” (“Skills Academу“).

Вона дозволяє засвоїти основні граматичні конструкції англійської, які людина, виконуючи певні завдання, підставляє за зразком. Творці системи сподіваються, що так користувачі зможуть не сліпо зазубрювати, а усвідомлено вивчати мову.

Система підлаштовується під рівні знання. На початку всі охочі проходять профільне тестування.

Зубков розповів, що кожне виконане завдання має певну кількість балів, відповідно до яких вибудовується рейтинг.

“Керівник підрозділу може подивитися, кому зі співробітників найкраще вдається навчання, коли вони востаннє сідали за англійську та яких успіхів досягли”, – зазначає він.

Завдання заточені на граматичних структурах, наприклад, правильному уживанні форм дієслова англійської мови. У них немає пояснень, але виконавець робить його завдяки зразкам, які завжди є перед очима.

Кожен урок має завдання від простих до складних. Учасники отримують необхідні граматичні навички, словниковий запас та комунікативні аспекти розроблятимуться у подальших версіях.