Понад півмільйона гривень у Коломиї за 8 місяців витратили на озеленення. ІНФОГРАФІКА

1 мільйон 23 тисячі гривень передбачено у міському бюджеті на озеленення Коломиї в 2016 році. Це втричі більше, аніж було виділено торік.

Про це “Дзеркалу Коломиї” у відповіді на інформаційний запит повідомила міськрада.

Станом на 1 вересня цього року робіт по озелененню виконано на загальну суму 548 тисяч гривень.

Всі роботи виконують два комунальні підприємства: “Полігон Екологія” та “Житлоінфоцентр”. Як відомо з Вісника державних закупівель, останнє цьогоріч виграло тендер на проведення таких робіт на суму 960 тис. грн.

За 8 місяців за понад півмільйона гривень міська рада провела дев’ять видів робіт з озеленення.

Зокрема, найбільше витратили на скошення газонів – 206 тисяч гривень. Ще за 172 тисячі гривень зрізали аварійні дерева у місті. Решту коштів витратили на:

– формувальне обрізування дерев – 82,5 тис. грн.

– садіння квітників – 35,7 тис. грн.

– догляд за квітниками – 14,1 тис. грн.

– улаштування газонів – 13,3 тис. грн.

– корчування пнів – 9,8 тис. грн.

– стрижка живоплоту – 8,8 тис. грн.

– садіння дерев – 5,1 тис. грн.

Торік на озеленення з міського бюджету було виділено втричі менше коштів – 338 тисяч гривень. В тому числі за ці кошти погашували борг за 2014 рік, а це – 167 тис. грн.

Вікторія МАРТИНЮК

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