Понад мільярд гривень невикористаних субсидій державі повернуло Прикарпаття. ВІДЕО

На Прикарпатті перерахунок субсидій проведено для 130-ти тисяч споживачів “блакитного” палива, які протягом минулого опалювального сезону використовували газ комплексно чи на індивідуальне опалення.

В результаті розрахунків державі повернуто понад один мільярд гривень невикористаних субсидій, йдеться в сюжеті ТРК Вежа.

До того, що залишкову субсидію доведеться повертати, були готові далеко не усі споживачі, кажуть газовики. Тож нові платіжки із сумою перерахованих субсидій їх можуть здивувати. Особливо тих, хто не сплачував обов’язкову частку. Їм «світить» борг. Сплатити його необхідно протягом 5-ти днів після отримання рахунків.

А їх довелося повернути. Таке рішення Кабміну – спірне. У газовій компанії переконані, після списання залишку субсидій споживачі більше не будуть зацікавлені в заощадженні енергоресурсів. А от кількість субсидентів зросте. У прийдешньому опалювальному сезоні. На 40% порівняно із попереднім. Зокрема, це пов’язано із відміною пільгової ціни.

Газовики нагадують, із будь-якими питаннями щодо сум нарахованих субсидій варто звертатися в місцеві органи соціального захисту населення.