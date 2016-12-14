Понад два мільярди гривень потрібно Прикарпаттю, щоб повністю завершити ремонт доріг

За його словами, відповідна програма вже направлена в Укравтодор і має попереднє погодження голови.

Василь Буджака розповів, що наразі завершується ремонт доріг Н-09 та Н-10.

“Ми хочемо показати президенту, що програма, яку ми започаткували восени 2015 року, дала свої результати: не тільки ремонтуються дороги, а й відновлюється дорожня промисловість. Щоб виконати усе заплановане, нам потрібно попрацювати так плідно ще у 2017 і 2018 роках. Уже відновлена частина дорожнього покриття трас Н09 та Н10, які сполучають нашу область із Львівською та Чернівецькою. В планах – забезпечити добротною дорогою сполучення із Тернопільською та Закарпатською областями. На це нам, як я вже казав, потрібно 2 роки і близько 2,7 мільярдів гривень” – зауважив перед приїздом Порошенка начальник САДу.