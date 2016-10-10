Понад 300 туристів за минулий тиждень відвідали обсерваторію на горі Піп Іван. ФОТО

За період з 30 вересня по 7 жовтня було зареєстровано 60 туристичних груп загальною чисельністю 311 осіб, з них 6 іноземців.

Про це у Фейсбуці повідомив рятувальник-волонтер Василь Фіцак.

“Будівельна бригада закінчила будівництво туалету. Ми ж продовжили роботи з облаштування та утеплення поста, і не дарма, вже 5 жовтня випав сніг і температура опустилась до -7 градусів. Туристичним групам, які потрапили в погані погодні умови, було надано прихисток та притулок. Наступні дні сніг, пониження температури, хуртовини. Місцями намело більше 35 см снігу”, – повідомив Фіцак.