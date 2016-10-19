Понад 30 коломийських школярів долучилися до конкурсу малюнків до свята Покрови. ФОТО

Міжнародний благодійний фонд “Покуття” підбив підсумки конкурсу малюнків серед дітей віком від шести до 16-ти років.

Конкурс приурочили до величного християнського свята Покрови, Дня захисника України та дня створення Української повстанської армії.

33 дітей долучилися до конкурсу та надіслали свої роботи. Найчастіше школярі зображали Богородицю та українських військових.

Меценати фонду нагородили всіх учасників необхідними для малювання речами – пензликами та фарбами. А також визначили трьох призерів конкурсу, які отримали грошові нагороди:

І місце – Анастасія Ільків, 13 років

ІІ місце – Аліна Потятинник, 12 років

ІІІ місце – Мар’яна Савчук, 12 років

Участь у конкурсі також взяв син Героя Володимира Чепіля, який загинув на Сході, – Артур Чепіль. За символічний малюнок з відбитком своєї руки хлопчик отримав подарунок від фонду.

Голова Міжнародного благодійного фонду “Покуття”, начальник відділу культури міськради Уляна Мандрусяк подякувала школярам за участь у конкурсі, наголосивши, що було дуже важко визначити переможця – до кожного малюнка діти приклали багато зусиль і старань.