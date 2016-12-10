Понад 2 мільйони туристів відвідало цього року Прикарпаття

У туристичній галузі Прикарпаття простежується позитивна динаміка розвитку. Кількість екскурсантів та туристичні збори зросли порівняно з попередніми роками.

За даними зведеної звітності, Івано-Франківщину у 2015 році відвідало 1 мільйон 850,3 тисяч осіб (з урахуванням даних ТзОВ “Парктур” (ТК “Буковель”), що на 18% більше у порівнянні з попереднім роком. За 11 місісяців поточного року на Прикарпаття завітало вже понад 2 мільйони 200 тисяч туристів, іпише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

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Відповідно туристичний збір за 2015 рік становив 1578,46 тис. грн. За 11 місяців 2016 року – 2171,8 тис. грн. Це на 40,9% більше, порівняно з аналогічним минулорічним періодом.

В ОДА зазначають, упродовж 2015-2016 років відбулося значне покращення логістичного сполучення. Зокрема, проведено капітальний ремонт автошляхів Львів – Івано-Франківськ, Івано-Франківськ – Чернівці.

Потяг “Гуцульщина” Київ – Рахів (через Коломию, Ворохту, Яремче) став цілорічним, запущено експреси Харків – Івано-Франківськ, Львів – Чернівці (через Івано-Франківськ), потяг Миколаїв – Херсон – Івано-Франківськ.

В області активно працюють авіакомпанії МАУ, Дніпроавіа, Windrose, які відкрили прямі рейси з Івано-Франківська до Києва, Валенсії, Аліканте, Венеції, Брешії.