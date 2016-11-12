Понад 10 мільйонів євро зібрав Папа Франциск для українців

7 листопада Його Святість Папа Франциск прийняв на аудієнції Його Високопреосвященство Клаудіо Гуджеротті, Апостольського нунція в Україні. За повідомленням Апостольської нунціатури в Україні, Святіший Отець хотів ознайомитися з розвитком ситуації в нашій державі та був детально поінформований про виконавчу фазу проекту “Папа для України”.

Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ, передає “Дзеркало Коломиї“.

Папа Франциск нагадав, що Україна займає особливе місце в його серці та що він щодня молиться про повернення миру, про розраду для найбільш потребуючих та про прогрес країни.

Тоді як у світі мало говориться про драматичну ситуацію в Україні, Папа ствердив, що через жест конкретної підтримки жертв війни – на сьогодні зібрано понад 10 мільйонів євро – він бажає насамперед виявити християнську любов, щоб той, хто страждає, не почувався покинутим чи забутим і щоб міжнародна спільнота не забувала, що це її обов’язок – докладати всіх зусиль до досягнення миру у справедливості та солідарності.

Нагадаємо, що 3 квітня 2016 року Папа Римський Франциск оголосив збір пожертв для потреб постраждалих від війни в Україні, який був проведений 24 квітня в католицьких церквах Європи. Крім того, Святіший Отець склав велику пожертву особисто. Зібрані кошти призначені лише для населення, яке постраждало внаслідок війни, без поділу за вірою, конфесією чи етнічною приналежністю.