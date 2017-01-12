Померла журналістка, яка перша повідомила про початок Другої світової

Британська журналістка Клер Голлінгворт, яка перша повідомила про початок Другої світової війни, померла у віці 105 років у Гонконзі.

“Клер Голлінгворт народилась у Лестері в 1911 році і першою висвітлила вторгнення Німеччини до Польщі в серпні 1939 року. Вона працювала репортером із В’єтнаму, Алжиру та Близького Сходу. Пані Голлінгворт була молодою репортеркою у Daily Telegraph, коли повідомила сенсаційну новину століття”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме вона помітила накопичення німецьких військ на польському кордоні, коли подорожувала з Польщі до Німеччини в 1939 році.

До того, як стати журналістом, вона допомогла врятувати тисячі людей від гітлерівських військ за допомогою оформлення британських віз. У подальшому вона була постійним членом у клубі іноземних кореспондентів (FCC) у Гонконзі, де й святкувала свій 105-й день народження у жовтні минулого року.

У заяві на сторінці Голлінгворт у Facebook зазначили: “Нам сумно оголосити, що після визначної кар’єри, яка охоплює новини століття… Клер Голлінгворт померла сьогодні ввечері”.

Фото: BBC