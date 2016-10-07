Померла дружина Міністра культури – коломиянка Оксана Батько-Нищук

Сьогодні відійшла у вічність дружина Міністра культури України Євгена Нищука – відома актриса Оксана Батько-Нищук, пише “Дзеркало Коломиї”.

“Сьогодні зі сну не стало матері мого сина, надзвичайно талановитої актриси, моєї дружини, рідної душі Оксани Батько-Нищук.

Дуже щирої та відкритої людини, яка так сильно любила людей.. Яка, чутливо і близько до себе сприймала світ навколо і через таку любов ставала вразливою..

Її блискуча Мавка з “Лісової пісні” наших студентських років завжди буде образом невмирущості… Її одержимість і розтерзаність з Богданом Ступкою у “Королі Лірі” вражала всіх чесністю..

Наша любов в “Ассо та Піаф” була відображенням складних, але таких великих і сильних почуттів..

Це шок.. Це шалена втрата.. Це переживання за сина, як він це перенесе..

Дуже боляче…Поставте, прошу, за Оксану свічечку в церкві“, – йдеться у дописі на сторінці у Фейсбук Євгена Нищука.

Довідка:

Оксана Батько-Нищук народилася 27 вересня 1973 року в Коломиї. Закінчила Коломийську СШ №1.

Закінчила факультет театрального мистецтва Київського національного університету театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Працювала актрисою Національного українського драматичного театру ім. І. Франка. Разом з Євгеном Нищуком виховувала сина Олексу (1995 р.н..).