Помер відомий український письменник Роман Іваничук

Сьогодні вранці, 17 вересня, на 87 році життя помер відомий львівський письменник і громадський діяч Роман Іваничук. Про це повідомиляють у прес-службі Львівської міської ради.

Роман Іванович Іваничук народився 27 травня 1929 в селі Трач (тепер Косівського району Івано-Франківської області України) в сім’ї учителя. Вдома у батька була велика бібліотека, тому з дитинства Роман багато читав, пише zahid.net.

У 1958 р. вийшла друком перша збірка новел «Прут несе кригу», яка принела йому визнання.

У 1961 році переїхав до Львова, від 1963 працював у редактором відділу прози журналу «Жовтень» (від 1990 р. — «Дзвін»).

У 1968 р. вийшов друком роман «Мальви» на історичну тематику з часів Хмельниччини. За нього Іваничука жорстко критикувала компартійна влада, хотіли звільнити з журналу, проте роман здобув широкий резонанс.

Роман Іваничук — автор багатьох збірок новел та оповідань, повістей «Місто», «Сьоме небо», «На перевалі», «Зупинись, подорожній!». Але найбільшу популярність він здобув як історичний романіст.

Його «Мальви», «Черлене вино», «Манускрипт з вулиці Руської», «Вода з каменю», «Четвертий вимір», «Шрами на скалі», «Журавлиний крик», «Бо війна війною», «Орда» — це різні часи, різні географічні терени, різні жанрові підвиди історичного роману.

Поховають Романа Іваничука на Личаківському кладовищі. Деталі буде повідомлено пізніше.