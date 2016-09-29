Польща хоче кардинально змінити правила видачі робочих віз. 10 нововведень

У Польщі з 1 січня 2017 року вводять нові правила працевлаштування для іноземців.

Це ініціатива Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Республіки Польща. Таке рішення спричинене директивою ЄС щодо підвищення рівня безпеки в межах союзу та врегулювання кількості трудових мігрантів і прозорості їхнього працевлаштування, а також зменшення рівня безробіття серед громадян ЄС, повідомляє ТДН

Законопроект викликав неабиякий резонанс як серед роботодавців, так і серед українських працівників. Нині він на стадії розгляду і затвердження комісією. У разі його прийняття, більшість положень, зокрема зміни в працевлаштуванні іноземців на сезонну чи короткотермінову роботу, вступлять в дію з січня 2017 року.

Якою зараз є процедура працевлаштування в Польщі

Положення, які регулюють роботу іноземців в Польщі сьогодні, базуються на польському законі від 20 квітня 2004 рок. Громадяни шести європейських країн, а саме Вірменії, Грузії, України, Білорусі, Молдови та Росії, можуть короткотерміново (максимум на 6 місяців на рік) працевлаштовуватись в Польщі за спрощеною процедурою.

Для цього роботодавець всього лише має зареєструвати свій намір взяти на роботу іноземця (oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowі) у повітовому управлінні праці (процедура безкоштовна) та надати працівнику запрошення на роботу в Польщу. Згідно з новими поправками до закону про працевлаштування, запрошення від роботодавця з 1 січня 2017 року не діятиме (не буде підставою для офіційного працевлаштування в Польщі) і не видаватиметься.

До речі, у 2015-му таких зареєстрованих польськими роботодавцями “заяв-освядчень” про намір надати роботу іноземцю було 782 000. Стільки ж іноземців мали поповнити лави працівників Польщі в сферах сільського господарства, обслуговування, легкої промисловості, будівництва, торгівлі та ін. Реально ж працювали за ними не більше 500 000 осіб. А це означає, що ще близько 300 000 людей таки знайшли можливість обійти закон. Самі польські роботодавці почали продавати запрошення на роботу в Польщі іноземцям, яким просто потрібна була віза, не збираючись їх працевлаштовувати.

Більшість з них потім просто використали польську робочу візу як можливість виїхати в інші країни Євросоюзу і працювати там (хоча й нелегально, адже польська робоча віза дає право тільки перебувати, але не працювати на теренах Євросоюзу). Були й інші махінації. Деякі підпільні польські організації обіцяли іноземцям, зокрема українцям, реальні пропозиції роботи і просили пристойну оплату лише за виготовлення запрошення на роботу в Польщу (яке, як вже вказувалось, є безкоштовним), а коли люди приїжджали у домовлене місце на роботу, ті просто не з’являлись, залишаючи іноземців ні з чим.

Як зміниться процедура отримання дозволу на роботу в Польщі

З прийняттям змін до закону, усі іноземці, що їхатимуть в Польщу на сезонну чи короткотермінову роботу, в обов’язковому порядку повинні будуть отримати дозвіл на роботу. Введуть два типи таких дозволів: дозвіл на сезонну роботу в Польщі (дає право працювати на території Польщі протягом 8 місяців) та дозвіл на короткотермінову роботу в Польщі (дає право працювати на території Польщі протягом 6 місяців). Процедура отримання дозволу на прийом на роботу іноземця для польських роботодавців стане більш складною, формальною і вимагатиме більше часу і зусиль, а також матеріальних засобів.

Щоправда, в Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Республіки Польща, чиїм проектом і є поправки до закону про працевлаштування, обіцяють деяке спрощення процедури для роботодавців, що вже хоча б один раз законно наймали того ж працівника.

Хто зможе їхати на сезонну роботу до Польщі

У новому законопроекті прописані права іноземців, що планують стати сезонними працівниками в Польщі, а також умови їх в’їзду на територію Польщі і перебування там. На сезонну роботу до Польщі зможуть їхати всі охочі. А оскільки кількість працівників, необхідних для виконання сезонних робіт в Польщі, різко зростає у певні пори року (здебільшого весна-літо), то полякам і надалі буде дозволено брати на роботу іноземців, проте тільки в тому випадку, якщо буде доведено, що жоден поляк на таку посаду не претендує чи не погоджується. У разі отримання дозволу, працювати в Польщі іноземці зможуть протягом 8 місяців на рік у трьох чітко окреслених сферах – садівництво, сільське господарство та туризм.

Таке обмеження допоможе звузити діапазон використання дозволів на сезонну роботу. А швидкому розгляду заявок і адміністративному розвантаженню сприятиме те, що дозволи на сезонну роботу в Польщі видаватимуться старостою. Ці поправки до закону стосуватимуться тільки тих іноземців, котрі перебувають за межами Польщі, процедуру дозволів на роботу для іноземців, що перебувають в Польщі, обіцяють зробити більш гнучкою.

Які роботи вважатимуться короткотерміновими і хто зможе їх виконувати

Короткотерміновими вважатимуться усі види робіт, які не підпадають під категорію сезонних, тобто не стосуватимуться сільського господарства, вирощування рослин та туризму… Дозвіл на таку короткотермінову працю (zezwolenie na pracę krótkoterminową) в Польщі можна отримати на 6 місяців. Важливий нюанс: клопотати про такий дозвіл зможуть тільки ті роботодавці, фірма яких до цього моменту існує вже протягом 12 місяців. Дозволи на короткотермінову роботу в Польщі надаватимуться лише росіянам, українцям, білорусам, вірменам, грузинам та молдаванам, а працювати за таким дозволом можна буде як у фізичних, так і в юридичних осіб.

Запрошення на роботу (дозвіл на працю) від воєводи: що воно дає

Окрім запланованих нововведень, що даватимуть право працювати іноземцю в Польщі (дозвіл на сезонні роботи та дозвіл на короткотермінові роботи), таке право матимуть і ті іноземці (українці), що отримають дозвіл на працю в Польщі від воєводи. Такий дозвіл надає можливість легально працювати в Польщі терміном до трьох років. Більші права мають хіба власники карт побиту.

Якою буде процедура видачі дозволів на роботу в Польщі

Перед тим, як запросити на роботу українця, необхідно буде протестувати польський ринок праці, щоб переконатись, що ніхто з громадян Польщі не хоче працювати на тій чи іншій посаді, яку роботодавець має надати. Якщо всі умови отримання дозволу будуть виконані, подання внесуть до реєстру, доступ до якого матимуть також консули. Електронна реєстрація заяв на отримання дозволів на роботу для іноземців дозволить консулам при видач віз до Польщі без посередників оцінювати ситуацію та перевіряти те чи інше подання.

Це повинно вберегти від фальсифікацій реєстрованих заяв. Іноземець, який буде поінформований роботодавцем про реєстрацію подання (договору) і про вписані там умови, на цій підставі буде клопотати про отримання робочої візи до Польщі, а вже по приїзді, коли іноземець зустрінеться з роботодавцем, староста видасть офіційний дозвіл на легальну роботу в Польщі. Таким чином, доступною владі буде інформація про те, як багато іноземців насправді працюватиме на роботодавця і чи було використано дозвіл на роботу в Польщі за призначенням. Спеціальні виконавчі органи будуть перевіряти умови перебування та праці іноземців.

Місце, де проживатиме іноземець (українець), який працюватиме в Польщі, має відповідати національним стандартам, а в разі переїзду чи зміни місця проживання, про це слід повідомити компетентний орган.

Кому відмовлятимуть

Поправки до закону передбачають також випадки, коли в праві отримання дозволу на роботу в Польщі може бути відмовлено. А саме у випадках, коли подана заява на отримання дозволу на роботу в Польщі для іноземця (українця) не має нічого спільного із бажанням роботодавця реально працевлаштувати його, або є підозра, що працівник бажає використати дозвіл в інших цілях, аніж праця на вказаного роботодавця.

Планується запровадити також оплату за реєстрацію заяви про отримання дозволу на працевлаштування іноземця. Коштуватиме це польському роботодавцю 30 злотих.

Зарплата та права

Не може не тішити обов’язок зрівняти заробітні плати іноземців (українців) та громадян Польщі за виконання аналогічної роботи, а також окреслення мінімальної заробітної плати для іноземця у випадках, коли фактичну оплату праці складно вирахувати. Є певні зміни і у процедурі укладення договору з іноземцем: укладається він в письмовій формі, а перед тим, як буде підписаним, роботодавець повинен надати іноземцю копію цього договору на зрозумілій для потенційного працівника мові. Робиться це, здебільшого, щоб захистити іноземця від шахрайства. Іноземець (українець) матиме право щонайменше один раз продовжити термін дії дозволу на сезонну роботу в Польщі і один раз змінити роботодавця, не полишаючи територію Польщі, якщо це буде в межах дозволеного періоду (8 місяців).

Якщо іноземець повторно захоче поїхати на сезонну роботу в Польщу до роботодавця, в якого вже працював, хоча б один раз в період останніх п’яти років, то цей роботодавець знову реєструє договір, але на його підставі іноземець зможе подавати документи на робочу візу в Польщі протягом року, коли це відбуватиметься, і двох наступних. І в такому випадку старості вже не потрібно надавати дані з ринку праці, які би підтверджували нестачу польських працівників для виконання пропонованої іноземцю роботи.

Подаючи документи на візу в Польщу, іноземець повинен буде довести, що матиме там де жити: це може бути договір з роботодавцем стосовно забезпечення житлом, договір оренди, або заява про намір знімати житло і наявність достатньої суми коштів для цього.

Коли зміни можуть вступити в силу

Перших результатів законопроекту в разі його ухвалення слід очікувати вже з 1 жовтня 2016 року, проте власне процедура оформлення працівників та отримання дозволів на сезонні і короткотермінові роботи в Польщі, а також правило про оплату праці для іноземців на рівні з громадянами Польщі, мають вступили в силу з 1 січня 2017 року.

Плюси та мінуси

Однозначною перевагою для українців стане можливість тривалішого перебування і праці на теренах Польщі. Проте цей законопроект сприймається неоднозначно, особливо насторожує процедура отримання дозволів на роботу в Польщу, зокрема сезонну, де постійний потік кадрів і не вистачає робочих рук. Польські роботодавці називають її такою, яка невиправдано ускладнюватиме набір працівників. Законопроект про нові правила працевлаштування в Польщі зараз на розгляді у Комітету Ради Міністрів Польщі.