Поліція затримала за крадіжку 33-річного коломиянина

Правоохоронці затримали мешканця Коломиї, який з автомобіля місцевого мешканця викрав міксер марки “Прот” для змішування будівельного розчину.

Як встановили поліцейські, зловмисник проходив повз новобудову та, скориставшись відсутністю довкола людей, з незачиненого автомобіля, залишеного на подвір’ї, викрав міксер для змішування бетонного розчину. Викрадене продав, а гроші витратив на свої потреби, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Окрім того, чоловіка перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів, адже останній уже мав судимість за вчинення майнових злочинів.

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