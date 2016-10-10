Поліція затримала у Коломиї нападника, який за день пограбував чотирьох жінок

У неділю до поліції звернулося четверо потерпілих із повідомленням, що вранці на них напав чоловік та, погрожуючи ножем та фізичним насильством, у однієї жінки відкрито викрав грошові кошти в сумі 700 гривень, у студентки намагався вирвати з рук ноутбук і сумку, в двох інших – викрав 140 гривень.

Зловмисник нападав на жінок вранці з 8 до 9 години, коли вони поспішали: на роботу, у поїздку, хто мав інші нагальні справи. Тож до поліції потерпілі звернулися наприкінці робочого дня, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Зокрема, розбійник напав на двох коломиянок – адміністратора супермаркету та медсестру, в яких викрав відповідно 700 гривень та 40, які жінки мали при собі. Учительку, жительку району, пограбував на 100 гривень, а в студентки з Косівщини намагався вихопити з рук ноутбук та сумку з речами, однак не зміг.

У кожному із випадків лихач діяв однаково – погрожував перехожим насильством, небезпечним для життя і здоров’я, та предметом, зовні схожим на ніж. Розбійні напади вчиняв у райцентрі – по вулиці Валова, Лисенка, відтак в районі польського кладовища по вул. С. Бандери, а також на вулиці Шкрумеляка. Нападав на жінок з інтервалом у кілька хвилин.

За описом нападника та відповідно до проведених оперативно-пошукових заходів правоохоронці встановили особу розбійника та того ж дня затримали його у порядку ст. 208 КПК України за місцем проживання в одному із сіл району. У 33-річного правопорушника вилучили награбоване майно і знаряддя злочину. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваний неодноразово був судимий, вів усамітнений спосіб життя, грабував з метою наживи. Притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розбою, зґвалтування тощо. У серпні 2013 року був звільнений з місць позбавлення волі.