Поліція закрила кримінальне провадження щодо бізнесмена з Прикарпаття Бахматюка, який є власником зруйнованого кінотеатру “Ірчана”

Головне слідче управління Національної поліції України в Києві закрило ініційоване Національним банком України (НБУ) кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій службових осіб Віейбі Банку (Київ) і його власника, голови ради директорів агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олега Бахматюка у зв’язку з відсутністю складу правопорушення, повідомляє прес-служба “Укрлендфармінга”.

“Досудовим розслідуванням факти розкрадання коштів не встановлено. Водночас доведено вчинення службовими особами дій, спрямованих на виконання взятих банком зобов’язань щодо своєчасного повернення депозитних вкладів”, – процитовано в повідомленні прес-служби постанову слідчого.

Прес-служба уточнила, що лист з копією постанови направив колишньому керівнику Віейбі Банку слідчий Нацполіції, якій прокуратура доручила розслідувати це провадження, Віталій Сиченко, інформує news.finance.ua.

Згідно з цим документом, як наголошується в прес-релізі, НБУ виділяв Віейбі Банку рефінансування у відповідності з чинним той час законодавством, а також під заставу, оціночна вартість якого більш ніж удвічі перевищувала суму рефінансування. Кошти були спрямовані за цільовим призначенням – на погашення вкладів фізосіб і підтримку фінансової стабільності установи, йдеться в повідомленні.

В “Укрлендфармінгу” додають, що факти зловживань, розкрадання коштів, змови з посадовими особами НБУ, списання кредитної заборгованості пов’язаних осіб в банку в період до введення тимчасової адміністрації протягом 2014 року не виявлено.

“Хоча про це я дізнався з повідомлення на сайті Нацбанку. Я припускав, що цим все і закінчиться, оскільки таких доручень з боку прокуратури і перевірок поліцією і СБУ було багато – накопичено десятки томів”, – прокоментував Олег Бахматюк закриття кримінального провадження агентству “Інтерфакс-Україна”.

На його думку, регулярні необґрунтовані звинувачення на його адресу з боку глави Нацбанку Валерії Гонтарєвої за поблажливого ставлення до власників інших неплатоспроможних банків свідчить про відсутність реального бажання вирішити проблему використання службового становища для завдання шкоди агрохолдингам “Укрлендфармінг” і “Авангард”, їхнім акціонерам і кредиторам.

Бізнесмен зазначив, що інкримінована йому головою Нацбанку сума боргу в 38 млрд грн повністю не відповідає дійсності, оскільки реальна заборгованість банків Віейбі і “Фінансова ініціатива” перед Фондом гарантування вкладів фізосіб і НБУ становить 18 млрд грн.

“Глава Нацбанку зациклилася на мені. Її мета – привести створений мною найбільший в Євразії агрохолдинг до дефолту. Такі заяви та юридичні дії Нацбанку щодо акціонерів і менеджменту Віейбі Банку я розцінюю як спробу рейдерського захоплення”, – заявив О. Бахматюк.

Він вважає, що нова серія звинувачень може бути пов’язана з прагненням створити “Укрлендфармінгу” складнощі у підготовці до проведення посівної.

Бізнесмен наголосив, що як і раніше готовий йти на компроміс з Нацбанком щоло поручительств і пропонує мирову угоду для виплати всієї суми боргу з розстрочкою на сім років і можливістю збільшити заставу перед центробанком.

Як повідомлялося, Віейбі Банк працював на фінансовому ринку України з 1992 року. Найбільшим акціонером з кінця 2011 року опосередковано був О. Бахматюк (86,778%), який також контролював 100% акцій банку “Фінансова ініціатива”.

НБУ 20 березня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Віейбі Банку, а в червні того ж року визнав неплатоспроможним банк “Фінансова ініціатива”.

Потім Нацбанк подав до суду п’ять позовів на О. Бахматюка про стягнення заборгованості із персонального договору поруки за зобов’язаннями цих кредитних установ, що сумарно заборгували НБУ з рефінансування 10,9 млрд грн. Після затягування судових розглядів центробанк і його глава регулярно обирають О. Бахматюка як одну з основних мішеней у кампанії проти власників і менеджерів серед близько 90 банків, які були визнані неплатоспроможними у 2014-2016 рр ..

Зокрема, НБУ у вересні 2016 року опублікував інфографіку з портретом бізнесмена, в якій стверджував, що “О. Бахматюк заборгував державі, громадянам і бізнесу 37,9 млрд грн”. У цю суму регулятор включив вже раніше зазначену заборгованість з рефінансування, а також 5,3 млрд грн боргу компаній бізнесмена перед держбанками і 21,7 млрд грн заборгованості двох банків перед кредиторами на дату визнання їх неплатоспроможними.

У першій половині грудня 2016 року НБУ повідомив, що прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею “розкрадання в особливо великих розмірах” щодо можливих неправомірних дій службових осіб неплатоспроможного Віейбі Банку і О. Бахматюка

У свою чергу, бізнесмен поклав відповідальність за погіршення ситуації в банках на НБУ. За його словами, всі переговори з Нацбанком щодо поручительств завершувалися безрезультатно. Бізнесмен також заявив, що його компанії досягли домовленості з держбанками про борги і із зовнішніми кредиторами про реструктуризацію єврооблігацій на $1 млрд.

Він наголосив: незважаючи на ці успіхи, PR-кампанія НБУ персонально проти нього значно погіршує перспективи “Укрлендфармінга” і “Авангарду”, тому бізнесмен готовий поступитися контролем над ними.

За даними НБУ, до початку жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-е місце (23,973 млрд грн), серед 166 діючих у країні банків. Через квартал його активи впали до 11,426 млрд грн.