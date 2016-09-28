Поліція виявила в автівці прикарпатця пістолет з набоями. ФОТО

У Калуші поліціянти зупинили автомобіль “Хонда Сівік”, 33-річний водій якого при наближенні правоохоронців помітно нервував.

На пасажирському сидінні авто виявили пістолет з маркувальним написом “Zoraki MOD 914 S” з магазином, спорядженим 14 набоями, та мисливський ніж. Калушанин не зміг пред’явити жодних документів, які б засвідчили походження цих предметів, тому поліцейські вилучили їх. Чоловік пояснив, що купив зброю в Інтернеті для самозахисту, повідомляє Галка з посиланням на Управління превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження. Поліція перевіряє, чи причетний калушанин до інших правопорушень.

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