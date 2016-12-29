Поліція радить, як вберегти житло від злодіїв у святкові дні

Під час свят чимало людей залишають без нагляду свої домівки. За цим стежать квартирні крадії і, як правило, за час зимових свят кількість квартирних крадіжок зростає. Тому поліція закликає прикарпатців не втрачати пильності і заздалегідь подбати про схоронність свого майна.

Правоохоронці нагадують та застерігають жителів Прикарпаття подбати про безпеку житла на новорічні та різдвяні свята, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області.

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Аби ваш дім був неприступним для злодіїв, потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил: