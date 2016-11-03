Поліція Прикарпаття розпочала відпрацювання для стабілізації криміногенної ситуації в області

Прикарпатська поліція розпочала комплекс оперативно-профілактичних відпрацювань з метою стабілізації криміногенної ситуації.

Як зазначив на нараді з керівниками підрозділів керівник поліції Івано-Франківщини Віктор Шкутов, такі заходи спрямовані на боротьбу зі злочинністю на території області, підтримання публічної безпеки і правопорядку. Проводитимуться відпрацювання за усіма напрямками діяльності поліції при взаємодії із іншими правоохоронними відомствами, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області..

Організація роботи здійснюватиметься на основі аналізу оперативної обстановки, з урахуванням місцевих особливостей, сил та засобів тощо. До проведення комплексних відпрацювань залучатиметься особовий склад усіх підрозділів Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області: відділів та відділень ГУ НП, територіальних підрозділів, міжрегіональних територіальних органів Національної поліції та військовослужбовців Нацгвардії України.

Оперативно-профілактичні заходи проводяться у два етапи: підготовчий (з 01 по 06 листопада), другий – практичний (з 07 по 30 листопада).

Попередньо складено та затверджено плани заходів. Перед їх початком проводяться цільові інструктажі задіяного особового складу та відповідно до встановлених форм звітності кожним підрозділом повідомляється про результати роботи.

Правоохоронці звертаються до громадськості сприяти у розкритті злочинів та недопущення їх скоєння.

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