Поліція Прикарпаття оголошує конкурс на вакантні посади державної служби

Поліція Івано-Франківщини оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби.

Про це повідомляє Управління кадрового забезпечення ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Зокрема оголошується конкурс на заміщення таких посад:

завідувача сектору спеціальних перевірок та надання послуг управління інформаційної підтримки та координації поліції “102”;

провідного спеціаліста сектору внутрішнього аудиту;

спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку на час декретної відпустки по догляду за дитиною основного працівника.

Кандидати подають документи, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби”, особисто до 31 січня 2017 року, за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 15, у робочі дні з 09:00 до 17:00.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу, основні вимоги до кандидатів, функціональні обов’язки, розмір та умови оплати праці, можна отримати за тел. (0342) 79-02-73, а також на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби.

