Поліція оприлюднила подробиці смертельної ДТП на Франківщині

Трагічна ДТП трапилася у смт. Заболотів Снятинського району.

Громадянин республіки Болгарія вчинив наїзд на пішохода, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Курс.

Поліція Прикарпаття оприлюднила подробиці трагедії.

25 жовтня близько 20.30 год. поліція отримала повідомлення по телефону від чергового лікаря Заболотівської районної лікарні про аварію із потерпілим.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи Снятинського райвідділу поліції.

Встановили, що водій 1973 р. н., громадянин Республіки Болгарія, рухаючись на легковому автомобілі марки Volvo S-60 автотрасою державного значення до Коломиї, скоїв аварію на неосвітленій ділянці дороги. На пішохідному переході в селищі Заболотів вчинив наїзд на 27-річного місцевого мешканця. Пішохід від отриманих травм помер на місці.

Автомобіль вилучили у відділок поліції. Водій, за результатами проведеного медосвідчення, тверезий.

Проводиться досудове розслідування.