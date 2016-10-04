Поліція майже рік не може встановити особу жінки, яка загинула в ДТП на Богородчанщині. ФОТО

Поліція майже рік не може встановити особу жінки, яка загинула в ДТП...

Смертельна аварія, у якій загинула невідома жінка віком приблизно 50-60 років, сталася торік 20 жовтня у селі Дзвиняч Богородчанського району на автодорозі “Богородчани – Гута”.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування, в ході якого проводилися розшукові заходи, однак особу загиблої жінки-пішохода до цього часу встановити не вдалося, пише Курс.