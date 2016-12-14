Поліція досі розшукує 28-річного прикарпатця, який зник два тижні тому

Івано-Франківським ВП ГУ НП Івано-Франківський області встановлюється місце перебування безвісти зниклого Яворського Андрія Васильовича, 1988 р. н., жителя м. Івано-Франківська, який 2 грудня 2016 року близько опівдня пішов з дому і не повернувся.

Опис: на вигляд 28-29 років, зріст 180 см., худорлявої тілобудови, волосся коротке темне, очі карого кольору.

Був одягнутий у синю балонову куртку, джинси темного кольору.

Про будь яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами “102”, (0342) 75-03-82 – чергова частина Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області.