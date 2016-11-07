Поліцейський на Прикарпатті отримав хабар за дозвіл на зброю та відбувся штрафом

Тисменицький районний суд засудив до 23 800 гривень штрафу старшого інспектора Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області за отримання неправомірної вигоди.

Капітан поліції вимагав хабар у розмірі 4300 гривень за можливість отримання дозволу на придбання, зберігання, перевезення і використання мисливської гладкоствольної зброї та пристрою вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, спорядженого гумовими метальними снарядами несмертельної дії, пише Курс.

Неправомірну вигоду старший інспектор Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області отримав 12 липня у селі Черніїв в автомобілі “Volkswagen Golf”.

В судовому засіданні підсудний свою вину визнав повністю, розкаявся та пояснив, що його неправомірні діяння скоєні через надзвичайно скрутне матеріальне становище – дружина не працює, а на утриманні двоє малолітніх дітей.

Суд визнав поліцейського винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 1 КК України (одержання хабара службовою особою), та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі однієї тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в твердій грошовій сумі становить 23 800 гривень з позбавленням права обіймати посади, пов’язані із виконанням функцій представника влади, а також посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на два роки.