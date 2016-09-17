Sinoptik: Погода у Коломиї на 17 вересня

Оновлено 17.09.2016 о 08:20 (GMT+3)

З самого ранку небо у Коломиї вкрилося хмарами, які протримаються до кінця дня. Без опадів.

Народний прогноз погоди : 17 вересня відзначається день пам'яті ікони Божої Матері "Неопалима купина". Цього дня наші пращури на світанку ходили слухати останні голоси птахів, які відлітали на південь. І слідкували за воронами: якщо ці птахи сідають головами у різні сторони - день буде безвітряним, а якщо в одну, і якнайближче до стовбура дерева – чекай вітру.

Про це повідомляє Sinoptik.ua