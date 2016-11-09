Подробиці жорстокого вбивства на Франківщині: загиблий залицявся до одруженої жінки. ВІДЕО

Трагедія сталася вночі у селі Дуба Рожнятівського району. Поліція оперативно встановила підозрюваного у вбивстві. У приватному будинку виявили тіло 51-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті. До поліції звернулися працівники перегінської “Швидкої”, повідомляє ВЕЖА.

На тілі загиблого встановили наявність тілесних ушкоджень від яких настала смерть. Це – синці, рани на голові та вогнепальне поранення черевної порожнини. Оперативники одразу розпочали пошуки злочинця.

За кілька годин вони одержали ґрунтовні докази вважати причетним до вбивства 54-річного жителя Перегінська. Як з’ясувалося, трагедія сталася через любовні перипетії. Загиблий чоловік залицявся до одруженої жінки.

Подружжя вирішило навідатися до потерпілого. Аби поспілкуватися та розставити усі крапки над “і” у їхніх стосунках. Чоловік захопив з собою пістолет.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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