Подробиці викрадення дитини у Коломиї: раніше судимий чоловік погрожував втопити хлопця у річці

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, до поліції про зникнення 14-річного хлопчика звернулася його мати. Жінка повідомила, що зловмисник по телефону вимагав за повернення її сина 7 тисяч гривень.

За словами жінки, 22 листопада, близько обіду, до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що у нього знаходиться її син. Повернути назад сина вона зможе, якщо заплатить викуп. За звільнення зловмисник вимагав у жінки 7000 гривень та погрожував фізичною розправою юнакові, якщо не отримає гроші. Налякана мати одразу звернулася до правоохоронців.

У той же день, в ході оперативно-розшукових заходів, оперативникам вдалося затримати зловмисника і звільнити хлопчика, якого зловмисник утримував у одному із будинків міста.

Ним виявився 45-річний житель Коломийського району, раніше судимий за вчинення грабежу та розбою.

Вчора, 23 листопада начальник сектора ювенальної превенції УПД ГУНП в області підполковник поліції Алла Бойчук розповіла журналістам подробиці викрадення коломийського школяра.

“Злочинцем виявився 45-річний чоловік, що раніше був засуджений за вчинення грабежу та розбою. Вийшов на волю у 2014, відтоді здійснював підприємницьку діяльність – торгував мобільними телефонами. Свою вину він повністю визнає. Втім, після затримання він заявив, що 14-літній хлопчик шляхом обману 19 листопада вкрав в нього телефон. Мовляв, його вартість сім тисяч гривень, тож хотів таким чином відшкодувати собі збитки. Та треба зауважити, що заяви до поліції щодо крадіжки телефону він до вчора не подавав. Також нічого не говорив про телефон і жінці, коли вимагав гроші. Тож наразі ми з’ясовуємо всі деталі справи”, – каже Алла Бойчук, інформує Бліц.

За інформацією правоохоронців, хлопчик раніше проблем із законом не мав. Втім, прогулював уроки. У день викрадення теж пішов зі школи після другого уроку.

Треба зауважити, магазин підозрюваного знаходиться неподалік школи. Вже з’ясовано, що чоловік силою затягнув дитину до підвалу орендованого будинку та замкнув, перед тим з’ясувавши у дитини мобільний матері.

“У розмові з жінкою підозрюваний вимагав перевести йому на картку, або принести сім тисяч гривень у найкоротші терміни, бо інакше він втопить її сина у річці Прут”, – розповідає Бойчук.

У 45-річного коломиянина дітей немає, втім 25-річна співмешканка на час його затримання перебувала у пологовому.

За фактом викрадення розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.