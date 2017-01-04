Подробиці смертельної ДТП у Франківську: компанія поверталася з нічного клубу. ФОТО

Як повідомлялося раніше, 4 січня в Івано-Франківську на вулиці Івасюка трапилася смертельна ДТП. Біля автобусної зупинки водій автомобіля “ВАЗ 2170” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою.

У прес-службі патрульної поліції в м. Івано-Франківську розповіли, що близько 4-ї години ранку на 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Івасюка автомобіль врізався в електроопору, пише Фіртка.

Екіпаж патрульної поліції був недалеко від місця ДТП. В автомобілі ВАЗ-2170 їхали четверо людей, віком від 19 до 25 років – двоє хлопців і двоє дівчат.

За попередньою інформацією, двоє пасажирів автомобіля загинули на місці від отриманих травм, а пасажир і водій шпиталізовані.

Всі обставини справи наразі з’ясовують слідчі, буде відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб).